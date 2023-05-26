الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

“معلومات الوزراء” يسلط الضوء على جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح

صوامع القمح
صوامع القمح

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليسلط الضوء على الجهود التي شهدتها السنوات الماضية من أجل تحقيق الأمن الغذائي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، الأمر الذي ساعد على تجاوز التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية، بالنسبة لسلاسل التوريد العالمية من القمح، حيث استبقت "القاهرة" الأزمة الاقتصادية العالمية، بإطلاق حزمة من المشروعات تستهدف دعم الإنتاج الزراعي، وتقليل الاستيراد، وتحسين وسائل التخزين لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية.

وتطرقت الإنفوجرافات إلى جهود العمل لتقليل الفجوة بين الإنتاج الزراعي المحلي والمستورد، فاتجهت السواعد المصرية نحو استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية وأكثر تحملاً للتغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، بما ساعد على زيادة التوسع الرأسي من زراعة القمح في أراضي الوادي والدلتا، جنبًا إلى جنب التوسع الأفقي عبر الخطط الجارية لزراعة 3 ملايين فدان بسيناء وتوشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة والصعيد.

ولفتت الإنفوجرافات إلى مشروع رفع كفاءة منظومة الصوامع والتخزين كأبرز مثال على توجه الدولة نحو معالجة كل مراحل العمل الزراعي بدءًا من المزارع وحتى المستهلك، حيث عمدت الدولة إلى تطوير المراحل الوسيطة ما بين إنتاج واستهلاك القمح، بتشييد أكبر مشروع لتخزين القمح وفق أعلى مستويات العالمية، وزيادة السعة التخزينية للصوامع المصرية.

وأكدت الإنفوجرافات سعي الدولة نحو هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث تمت زراعة 150 ألف فدان من القمح في توشكى، مقابل 146 ألف فدان من القمح في شرق العوينات، في حين تبلغ مساحة القمح المنزرعة في مشروع "مستقبل مصر" ضمن مشروع "الدلتا الجديدة" نحو 70 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع "الفرافرة" الذي يضم 4500 فدان من القمح، مقابل 4000 فدان في مشروع "عين دالة" بالوادي الجديد.

inbound7387342493813973333
inbound7387342493813973333
inbound7031942188658666885
inbound7031942188658666885
inbound1577227872291059033
inbound1577227872291059033
inbound7928805303519583253
inbound7928805303519583253

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

المياه المثلجة.. خطر الموت فى "كوب الحياة"

"معمول عمولة يا فنان".. رواد السوشيال ميديا يهاجمون أحمد سعد بسبب الـ"بلوزة والحلق"

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

"المشاط" تُناقش مع ممثلة الحكومة الأمريكية إجراءات تطوير دور البنك الدولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)

بعثات دبلوماسية تطالب إسرائيل بوقف الاستيلاء والهدم فى الضفة الغربية