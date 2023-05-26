الدفاع السودانية: تسليح المتقاعدين هدفه تأمين أنفسهم وعائلاتهم

دعت وزارة الدفاع السودانية، اليوم الجمعة، المتقاعدين للتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم.

واوضحت الوزارة في بيان لها، أن تسليح المتقاعدين هدفه تأمين أنفسهم وعائلاتهم.

وتابعت ان حرب المدن لا حدود زمنية لها والتمرد يعتمد على المواطنين كدروع بشرية، مشيرة الى ان الدعم السريع نهب مقرات أمنية واعتدى على سفارات عرب واجنبية.

نزوح اكثر من مليون شخص

وخلال اليومين الماضيين، قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص، وفق وكالة أسوشتيد برس الأمريكية.