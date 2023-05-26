الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع السودانية: تسليح المتقاعدين هدفه تأمين أنفسهم وعائلاتهم

السودان
السودان

دعت وزارة الدفاع السودانية، اليوم الجمعة، المتقاعدين للتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم.

واوضحت الوزارة في بيان لها، أن تسليح المتقاعدين هدفه تأمين أنفسهم وعائلاتهم.

وتابعت ان حرب المدن لا حدود زمنية لها والتمرد يعتمد على المواطنين كدروع بشرية، مشيرة الى ان الدعم السريع نهب مقرات أمنية واعتدى على سفارات عرب واجنبية.

نزوح اكثر من مليون شخص 

وخلال اليومين الماضيين، قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة،  إن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص، وفق وكالة أسوشتيد برس الأمريكية.

الدفاع السودان قيادة عسكرية تسليح

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