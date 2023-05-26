الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بـ109 ملايين يورو.. فنلندا تسلم أوكرانيا دفعة جديدة من المساعدات العسكرية

المساعدات العسكرية
المساعدات العسكرية

سلمت فنلندا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا؛ لدعمها في الحرب ضد روسيا بقيمة 109 ملايين يورو وفقًا لتقرير قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن تلك الدفعة الجديدة تعد الحزمة الـ16 من المساعدات العسكرية وتبلغ قيمتها 109 ملايين يورو.

وتشمل حزمة المساعدات العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا معدات ومضادات للطائرات بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الفنلندية.

كما بلغ إجمالي المساعدات العسكرية من فنلندا إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية 1.1 مليار يورو.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير الذخائر الضرورية للقوات الأوكرانية، إضافة إلى أن أمريكا ستعمل على تدريب الطيارين الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات F16.

يُشار إلى أن السلطات الأوكرانية أعلنت الجمعة عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين في قصف على منشأة صحية في مدينة دنيبرو، بالإضافة إلى استهداف القوات الروسية منشأة صحية ووقوع إصابات.

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