النني أبرز الغائبين عن معسكر الفراعنة في يونيو المقبل

بات محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي أبرز الغائبين عن قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال المعسكر المقبل.

ويستعد البرتغالي روى فيتوريا لاختيار قائمة الفراعنة التي تخوض معسكرا مغلقا خلال الفترة من 10 يونيو المقبل وحتى يوم 18 من الشهر نفسه، يتخللها خوض مباراة غينيا يوم 14 يونيو في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

ويغيب عن قائمة الفراعنة ثلاثة لاعبين محترفين كنوا متواجدين في آخر معسكر خلال مارس الماضي، هم أحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي، وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، اللذان يغيبان للغصابة، في حين يغيب محمد النبي عن المنتخب أمام غينيا لعدم الجاهزية الفنية.

وتضم قائمة المحترفين كلا من: محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي، مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا اتحاد جدة، سام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي، عمر ورموش لاعب فولفسبورج الألماني، أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي.

وغاب الننى عن المشاركة فى مباريات فريقه بشكل ملحوظ هذا الموسم فى ظل تواجد المدير الفنى الحالى مايكل أرتيتا، ما تسبب في تراجع مستوى النني، الأمر الذي دفعه للتفكير فى العودة مجددا إلى الدورى التركي على سبيل الإعارة من أجل المشاركة.

ورصدت تقارير صحفية بريطانية اللاعبون الذي يمثلون الحرس القديم لفريق آرسنال منذ عهد المدرب الفرنسي الشهير آرسين فينجر الذي رحل قبل 5 سنوات تقريباً، وجاء على رأسهم الدولي المصري محمد النني.

وقالت صحيفة "صن" إن محمد النني أحد 5 لاعبين في صفوف آرسنال يتواجدون منذ عهد آرسين فينجر عندما تعاقد مع اللاعب المصري مع النادي في 2016 بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني من نادي بازل السويسري.

وتضم قائمة اللاعبين الخمسة بجانب محمد النني كل من روب هولدينج، جرانيت تشاكا، ريس نيلسون، وإيدي نيكيتاه.