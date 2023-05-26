حصاد 149 ألف فدان قمح وتوريد 75 ألف طن حتى اليوم بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على متابعته الدورية واليومية لأعمال حصاد وتوريد القمح لكافة المواقع التخزينية بمراكز وقرى المحافظة سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية أو تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى أرض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد.

وأعلن محافظ أسيوط، عن حصاد ما يقرب من 149 ألف و419 فدان وارتفاع معدل توريد القمح المحلى بالمحافظة ليصل إلى 75 ألف و168 طن قمح حتى اليوم بـ 28 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة.

وأشار إلى استمرار عمليات التوريد واستلام القمح المحلي المنتج من المزارعين خلال الموسم الحالي حتى 30 أغسطس 2023 أو انتهاء أعمال التوريد وذلك في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

جاء ذلك خلال لقاءه ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط والدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة لمناقشة اخر المستجدات للموقف التنفيذي لتوريد القمح المحلي للشون والصوامع بالمحافظة وتسهيل الإجراءات على الموردين.

- التوجيه بالتنسيق والتعاون وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين



ووجه المحافظ مسئولي التموين والزراعة بالتنسيق والتعاون وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين وتكثيف الجهود لمتابعة الملف بشكل دقيق ومعدلات الحصاد والتوريد فضلاً عن تكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين ورؤساء الجمعيات الزراعية والقيادات الطبيعية بالمجتمع لحث المزارعين على استكمال أعمال توريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية.



وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة استلام القمح المطابق للمواصفات وفقاً للضوابط الموضوعة خاصة، وأن الدولة لا تدخر جهداً بالاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لهم منذ بداية الحصاد.

وأوضح ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط بأن المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح ‏المحلي من بداية الموسم يتم صرف 10 كيلو جرام (‏نخالة خشنة – خليط زوائد) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح ‏محلي تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة ‏وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به (الكميات ‏ومكان التوريد) وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية.

وأضاف الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 32218 طن و268 كجم بشون البنك الزراعي المصري و15725 طن و190 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 17223 طن و855 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و10000 طن و908 كجم انتاج التقاوي/إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم إلى 75168 طن و221 كجم قمح لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

IMG-20230526-WA0026