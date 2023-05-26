الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مسجدي الوكيلية وعزبة يعقوب بعد إحلالهما وتجديدهما ببني سويف

الافتتاح
الافتتاح

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية لمركزي  ومدينتي الفشن وببا، في افتتاح  مسجدين بقرية الوكيلية وعزبة يعقوب البحري ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة  وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

وافتتح محمد بكري  رئيس مركز ومدينة الفشن ، مسجد الوكيلية " بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته" على مساحة 180 متر ، بتكلفه 470 ألف جنيها  من خطة الوزارة، وذلك بحضور الشيخ عبدالحكيم أحمد نصر مدير  أوقاف الفشن ،الشيخ محمود رجب مفتش الدعوة بالمنطقة، ومحمد ذكى رئيس مجلس قروي أبسوج، وشعبان حمدان رئيس قرية تلت، وعلى عمر رئيس قرية اقفهص، وحيدر حسين مدير إدارة الرصد الميداني بالوحدة المحلية  ومفتشي إدارة الأوقاف، وجموع المواطنين من أهالي قرية الوكيلية.

كما افتتح مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، مسجد عزبة يعقوب البحري بقرية الضباعنة التابعة لمجلس قروي طنسا بني مالو" بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 500 متراً وبتكلفة 3 ملايين جنيهاً " جهود ذاتية" وذلك بحضور مفتشي إدارة الأوقاف، وجموع المواطنين من أهالي القرية.

وفي سياق آخر، شهدت مساجد محافظة بنى سويف، انطلاق المصليين فى الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاه والسلام عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، لمدة 5دقائق، بصيغة موحدة.

وأدى أئمة المساجد المحافظة خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "فضائل الصلاة والسلام على النبي "، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

إدارة الأوقاف افتتاح مسجد الفشن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الرصد الميداني الوحدات المحلية ببا

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