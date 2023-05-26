محلل يكشف نقاط ضعف الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

كشف مصطفى مدحت، المحلل الكروي، نقاط ضعف فريق الوداد المغربي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدحت خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" إن الوداد المغربي يعاني من بعض نقاط الضعف وهي عدم قدرة الفريق على بناء اللعب عند التعرض للضغط العالي من المنافس، مضيفًا: "الوداد يعتمد على الاختراق من العمق، ولديهم مهاجم ذكي جدًا في التعامل مع الفرص".

وأضاف أن اختيار مدرب الوداد المغربي كان قرارًا جريئًا من إدارة الفريق المغربي، موضحًا أن الوداد غيّر 4 مدربين هذا الموسم.

أما عن بطولة الدوري المصري، أكد المحلل الكروي أن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي موهوب جدًا ولديه فرصة اليوم أمام طلائع الجيش لكي يتألق.

وأشار إلى أن مشاركة مصطفى شوبير في المبارتين المقبلتين في الدوري تجربة مهمة جدًا للاطمئنان على مستواه في ظل إصابة محمد الشناوي وعلي لطفي.

كما أوضح أن مارسل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ويلعب كل المباريات بجدية شديدة وفي طريقه إلى حسم لقب الدوري.

وتابع: "من المتوقع أن يريح كولر لاعبين أو ثلاثة أمام طلائع الجيش اليوم، من أجل جاهزية جميع اللاعبين في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي".

واستكمل: "كولر وجهازه عارفين حالة كل لاعب وامتى يشارك وامتى يريح للاستفادة من كل اللاعبين المتاحين في الفريق".