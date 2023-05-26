الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ترتيب أكبر 10 دول مستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال 5 أشهر (إنفوجراف)

الحاصلات الزراعية
الحاصلات الزراعية

ترتيب أكبر 10 دول مستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال الأشهر الخمس الأولى من موسم 2022-2023.

السعودية 165 مليون دولار بقيمة 344 ألف طن.
روسيا 141 مليون دولار بقيمة 207 آلاف طن.
الإمارات 86 مليون دولار بقيمة 196 ألف طن.
بريطانيا 81 مليون دولار بقيمة 80 ألف طن.
سوريا 77 مليون دولار بقيمة 92 ألف طن.
تركيا  63 مليون دولار بقيمة 61 ألف طن.
هولندا 55 مليون دولار  بقيمة 98 ألف طن.
المغرب 42 مليون دولار بقيمة 34 ألف طن.
باكستان 39 مليون دولار  بقيمة 118 ألف طن.
العراق 39 مليون دولار بقيمة 47 ألف طن.
الكويت 27 مليون دولار بقيمة 52 ألف طن.
سلطنة عمان 25 مليون دولار بقيمة 50 ألف طن.
ليبيا 25 مليون دولار بقيمة 61 ألف طن.
ماليزيا 20 مليون دولار بقيمة 33 ألف طن.
أستراليا 17 مليون دولار  بقيمة 17 ألف طن.

 

الصادرات المصرية الحاصلات الزراعية خلال الأشهر الخمس الأولى الحاصلات المصرية إلي دول آسيا الحاصلات المصرية إلي دول إفريقيا

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ترتيب أكبر 10 دول مستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال 5 أشهر (إنفوجراف)

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