الأمم المتحدة تكرّم مصر ضمن الدول الأكثر إسهامًا فى حفظ السلام والأمن الدوليين

كرّمت منظمة الأمم المتحدة، مصر، لكونها ضمن الدول الأكثر إسهامًا في حفظ السلام والأمن الدوليين.

وأكد السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اعتزازه بتكريم مصر في إطار الاحتفال السنوي الذي تم تنظيمه لتخليد دور حفظة السلام، تزامناً مع الذكرى الـ75 لعمليات حفظ السلام الأممية.

تكريم مصر في الأمم المتحدة

جهود مصر فى حفظ السلام والأمن الدوليين

وأشار مندوب مصر الدائم إلى تقدير السكرتير العام للأمم المتحدة الخاص لمصر على دورها الأساسي، وعلى مساهمتها المقدرة بقوات حفظ السلام في كبرى البعثات التابعة للأمم المتحدة، حيث شارك أكثر من 30 ألف مصري على مدار عشرات السنين منذ أول مشاركة في عملية حفظ السلام بالكونغو 1960.

وأوضح أن الاحتفال والميدالية التي تلقتها مصر جاءت لتوفر فرصة لتجديد التزام مصر بمواصلة العطاء والإسهام في المنظومة الأممية لحفظ السلام، امتداداً للتضحيات النبيلة التي قدمتها القوات العسكرية والشرطية المصرية وهى تؤدى واجبها المشرّف من أجل إحلال السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية.

جانب من الاحتفال

مصر سادس أكبر دولة مساهمة فى قوات حفظ السلام

وتعد مصر من مؤسسي المنظومة الأممية لحفظ السلام منذ أول بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، حيث تعتز مصر بكونها حالياً سادس أكبر الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وحرصها الدائم على دعم المكونات العسكرية والشرطية والمدنية بتوفير أفضل الكوادر المصرية التي تسهم في إعلاء السلام تحت راية الأمم المتحدة.

وتلقى السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، والمستشار العسكري بالبعثة العميد وليد نبيل، التهاني على تكريم مصر خلال الاحتفالية، بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة ووكيل السكرتير العام لحفظ السلام ووكيل السكرتير العام للدعم العملياتي، والمندوبين الدائمين والمستشارين العسكريين المعتمدين لدى الأمم المتحدة بنيويورك.