الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البيضاء" بـ70 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

دواجن وبيض
دواجن وبيض

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق والمحلات، حيث سجل كيلو لحم الفراخ البيضاء ما بين 64.00 جنيها إلى 65.00 جنيها في بورصة الدواجن تصل للمستهلك بـ70 جنيها، فيما سجل كيلو لحم الفراخ الساسو ما بين 70.00 جنيها إلى 71.00 جنيها في بورصة الدواجن تصل للمستهلك بـ76 جنيها.

وبلغت أسعار كيلو رومى أبيض لحم بدارة 14 ك-22 ك 60 جنيها، فيما بلغت أسعار كيلو رومى برونزى لحم بدارة 4 ك-6ك 75 جنيها، فيما بلغ أسعار كيلو لحم بط مولار 60 جنيها، في حين بلغت أسعار كيلو لحم بط (فرنساوي 50 جنيها، فيما بلغت أسعار كيلو لحم بط مسكوفي 95 جنيها.

وتراوح سعر كتكوت أبيض عمر يوم ما بين 12 و11 جنيها، فيما تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 10 و11 جنيها، في حين تراوح سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 7.50 و8 جنيهات.

أسعار البيض اليوم:

وتراوح سعر كرتونة بيض أحمر ما بين 87 و88 جنيها، فيما تراوح سعر كرتونة بيض أبيض ما بين 80 و81 جنيها، وتراوح تراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 98 و99 جنيها.

 

الفراخ ب70جنيه للستهلك أسعار الدواجن والبيض الاسواق

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