الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توريد 135 ألف طن قمح بالغربية.. وضبط 27 طنًا وسلع مدعمة بالدقهلية

توريد القمح 
توريد القمح 

أعلن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، عن توريد 135 ألف طن قمح داخل 22 موقعًا تخزينيًا بمراكز ومدن المحافظة. 

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الجمعة- أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير كل التحديات المتوقعة.

ووجه رحمي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل الموقع التخزينية والتي جري تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مكلفا الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين  وموردي القمح.

ضبط 27 طن قمح وسلع مدعمة وتحرير 58 مخالفة تموينية بالدقهلية

فى سياق آخر، قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة إن الحملات الرقابية علي الأسواق والمخابز أسفرت عن تحرير 58 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة في إدارات شربين رواجا ونبروه وتمى الأمديد، وذلك للحفاظ علي صحة المواطنين.

وأضاف دايرة- في بيان - أنه تم ضبط 27 طنا من القمح مخالفاً القرار الخاص بتنظيم وتداول القمح بالمحافظات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توعية التجار والمزارعين بالمشاركة الفعالة فى توريد القمح 

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة قيام مديرية التموين بتوعية التجار والمزارعين بالمشاركة الفعالة في توريد القمح لزيادة معدل التوريد من الأقماح المحلية ومساعدة الدولة في الوصول للاكتفاء الذاتي وعدم مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتداول القمح.

وأكد استمرار أعمال الرقابة والتفتيش للحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه والتعامل بكل حسم مع المخالفين. 

الإجراءات اللازمة الأجهزة المعنية أشكال الدعم 35 ألف طن قمح الحملات الرقابية الدكتور طارق رحمي السيد دايره المخابز تداول القمح تموينية متنوعة

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