الصحة تطلق 3 قوافل طبية مجانية بمحافظات عدة اليوم
أطلقت وزارة الصحة والسكان 3 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانًا.
وأوضحت الوزارة أن القوافل تشمل عدة تخصصات وهي نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه القوافل تغطي محافظات القليوبية والجيزة والغربية.
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