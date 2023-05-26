الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تطلق 3 قوافل طبية مجانية بمحافظات عدة اليوم

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أطلقت وزارة الصحة والسكان 3 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانًا. 

وأوضحت الوزارة أن القوافل تشمل عدة تخصصات وهي نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القوافل تغطي محافظات القليوبية والجيزة والغربية.

الصحة تطلق 3 قوافل طبية 3 قوافل طبية مجانية بعدد من المحافظات الصحة تطلق 3 قوافل طبية مجانية وزارة الصحة و السكان ٣ قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة الصحة تطلق 3 قوافل طبية تطلق 3 قوافل طبية مجانية بعدد من المحافظات وزارة الصحة و السكان ٣ قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك اليوم و غدا للكشف والعلاج مجان ا

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