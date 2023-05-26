الأهلى يسعى للفوز على الطلائع لتوسيع الفارق على قمة الدورى

يلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي نظيره طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم الجمعة ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري على استاد الكلية الحربية.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو يتربع على قمة صدارة الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ17 قبل الأخير برصيد 26 نقطة من 27 مباراة.

ويرغب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، في مواصلة الانتصارات المحلية قبل مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا وتحقيق العلامة الكاملة في مباراتيه المحليتين قبل النهائي رغم الإصابات التي ضربت بعض اللاعبين أمثال محمد الشناوي وعلي لطفي وحسين الشحات وغيابهم عن لقاء اليوم.

في المقابل يسعى عماد النحاس، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، للخروج بأفضل النتائج سواء بالتعادل أو اقتناص مكسب صعب من المارد الأحمر ليحسن موقفه الذي أصبح متأزمًا للغاية حيث اقترب من الهبوط هذا الموسم.

وعقد كولر جلسة مع اللاعبين قبل مواجهة الفريق العسكري طالبهم بضرورة التركيز في المباراة وطي صفحة إنبي وعدم الانشغال بمواجهة النهائي الإفريقي.

وحذر المدير الفني اللاعبين من استمرار نفس الأخطاء التي ظهرت أمام إنبي وخاصة إهدار الفرص أمام المرمى وذلك لغياب التركيز والاستعجال في التخلص من الكرة.

وأكد كولر للاعبين أن مباراة طلائع الجيش صعبة للغاية ودائمًا مبارياته تشهد حالة من الجدية والإثارة، والمنافس ليس أمامه أي خيارات أخرى سوى الفوز أو عدم الخسارة وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة وعلينا التركيز من أجل حصد النقاط الثلاثة والتأكيد على صدارتنا، مشيرًا إلى أن الفوز في مباراتي الطلائع وسيراميكا في الدوري يجعل الفريق يواصل الابتعاد عن أقرب منافسيه ويقترب من الفوز ببطولة الدوري.