الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهمين بإلقاء رضيع في الشارع بـ 15 مايو

جثة رضيع
جثة رضيع

يقوم رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو، بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهمين بإلقاء طفل حديث الولادة و مناقشة شهود العيان بالمنطقة، حول تفاصيل اكتشافهم الواقعة. 

وكشف مصدر أمني بقطاع جنوب القاهرة، عن تشكيل فريق بحث من ضباط القطاع لحل لغز العثور على الطفل.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل به أجزاء منهوشة بمنطقة 15 مايو، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

و من جانبها، تجري  نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، تحقيقا موسعا في تلك الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.                  

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان بعد عثورهم على جثة الطفل، حيث أكدوا أنه حديث الولادة، وتفاجئوا بجثته ملقاة بالمجاورة 28 بدائرة القسم، وقد نهشت الكلاب الضالة أجزاءً من جسده، وعلى الفور أبلغوا قسم الشرطة.

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