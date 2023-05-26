"كنت فى ظروف نفسية صعبة".. نورا ناجى تكشف كواليس روايتها "بنت الباشا"

قالت الكاتبة نورا ناجي، إن رواية "بنت الباشا"، التي طلب تحويلها لفيلم تمت كتابتها في ظروف نفسية صعبة، وكانت وقتها مصابة باكتئاب وتحمل هم العالم والمشاكل التي تتعرض لها المرأة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع عبر فضائية “الأولى” المصرية، أنها ارتاحت نفسيًا بعد كتابتها للرواية، مشيرة إلى أنها تفضل أن تعرض الحكاية من وجهة نظر الناس.

أدباء تأثرت بهم

وكشفت أن هناك عددًا من الأدباء أثروا فيها وساهموا في تكوينها ومنهم أحمد خالد توفيق، وإحسان عبدالقدوس، ونجيب محفوظ، وغيرهم، مؤكدة أن حبها للكتابة بدأ منذ الابتدائي خاصة عندما كان مدرس التعبير يقرأ موضوعها على زملائها، واكتشفت وقتها أن الكلام الذي يكتبه الشخص يعطيه ميزة.

وتابعت، أن المدينة التي تدور فيها الرواية هي طنطا، التي نشأت وعاشت بها، لافتة إلى أن مراكز التجميل يتم فيها التعامل مع أسرار السيدات وتكون بشكل منكشف حتى قررت كتابة ذلك في الرواية وظلت كتابتها لعامين وكانت صعبة ولكنها ممتعة.