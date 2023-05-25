بايدن يتعهد بعدم التخلف عن سداد الدين العام

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بأنه لن نتخلف عن سداد الدين العام، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال بايدن، إن المحادثات مع رئيس مجلس النواب تركز على الميزانية وليس على التخلف عن سداد الدين، لافتا إلى أن كان هناك عدة محادثات مثمرة مع رئيس مجلس النواب بشأن سقف الدين.

وأكد الرئيس جو بايدن يوم الخميس أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها بعد سلسلة من التقارير الاقتصادية التي أشارت إلى تزايد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم.

قال بايدن إنه أجرى مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي "عدة محادثات مثمرة" وأن المفاوضين يواصلون الاجتماع بشأن سقف الديون.

وأضاف الرئيس أنه اقترح صفقة من شأنها خفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار وتجميد الإنفاق للعامين المقبلين، لكن مكارثي سعى إلى تقليص الإنفاق إلى مستويات 2022.

قال بايدن: "لدى المتحدث مكارثي وجهة نظر مختلفة تمامًا حول من يجب أن يتحمل عبء الجهود الإضافية لترتيب بيتنا المالي".

وسعى بايدن أيضًا إلى إظهار الثقة في أن المواطنين لن يفوتوا مدفوعات الضمان الاجتماعي ، وسيظل بإمكان المحاربين القدامى الوصول إلى الرعاية الصحية وسيستمر التقدم الاقتصادي.

وقال مكارثي إنه وجه مفاوضيه "للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمحاولة حل هذه المشكلة". وقال كيفين هيرن ، رئيس أكبر تجمع جمهوري في الغرفة، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بعد ظهر الجمعة.

تأتي الجولة الأخيرة من المفاوضات في أعقاب تقرير صادر عن وكالة الائتمان موديز ، والذي وجد أن المأزق هو أحد المشاكل الاقتصادية العديدة في الولايات المتحدة التي ستؤدي إلى معاناة الأسواق الناشئة.

وقالت وكالة الائتمان إن "أي عواقب لمأزق سقف الديون" ستساهم في إضعاف ظروف الائتمان في الاقتصادات الناشئة.