الزراعة تستعد لانطلاق فعاليات مهرجان زهور الربيع السبت

يواصل العارضون والمشاركون في معرض زهور الربيع الانتهاء من تجهيز منتجاتهم استعدادًا لافتتاح المعرض بعد غد السبت في المتحف الزراعي بالدقي.

وأعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي عن انطلاق معرض الزهور ويستمر لمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي برعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تحت شعار « 100مليون شجرة »، موضحا إنه سيتم توفير جميع أنواع شتلات الاشجار ومنها الخشبيه ،الزينه والمثمره بسعر التكلفه.

وأضاف محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والخضر، ان معرض زهور الربيع الذي تنظمه وزارة الزراعة هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعه سنويا وعلى مدار 90 عاما حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

وأوضح عطا"، أن المعرض يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث وكذلك يضم مستلزمات الانتاج الزراعي وايضا منافذ بيع السلع الغذائية، موضحا أن الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرا لأهميتها لسوق المحلي أو التصدير ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للبستاني إلى أن معرض الزهور له تقاليده وهو تاريخي وعريق وأصبح له آلاف الزائرين الذين ينتظرونه كل عام سواء لشراء الزهور والورود أو للاستمتاع بمناظرها الجميلة، موضحا أن المعرض يأتي في إطار تشجيع الدولة المواطنين وتشجيع الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لتخفيض نسبة التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية.

ولفت عطا" ، إلى ‏أن الحكومة تدعم مشاركة الشباب في استصلاح اهمية صناعة الزهور ونباتات الزينة في الاقتصاد القومي واهمية هذا الحدث لحميع المصريين وخاصة الشباب، وهو فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلنا إليه في مجال نباتات الزينة والزهور، موضحا أن معرض الزهور هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق من خلال برامج التوعية داخل معرض الزهور.