13 يومًا.. إجازات شهر يونيو 2023
ارتفعت معدلات البحث عن إجازات شهر يونيو 2023 مع تبقي أسبوع تقريبًا على بدء الشهر الجديد والذي يضم إجازة عيد الأضحى المبارك وبالتالي يزداد عدد ايام الإجازة فيه.
اجازات شهر يونيو 2023
ونعرض إجازات شهر يونيو 2023 سواء الأسبوعية المعتادة أو الإجازات المعتمدة للمناسبات الخاصة.
العطلات الرسمية لشهر يونيو 2023
الجمعة 2 يونيو 2023
السبت 3 يونيو 2023
الجمعة 9 يونيو 2023
السبت 10 يونيو 2023
الجمعة 16 يونيو 2023
السبت 17 يونيو 2023
الجمعة 23 يونيو 2023
السبت 24 يونيو 2023
إجازة عيد الأضحى المبارك 2023
يلي الإجازات الرسمية مباشرة إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ وفق أجندة الإجازات الرسمية المنشورة على موقع رئاسة الجمهورية وتبدأ من الثلاثاء 26 يونيو 2023 وحتى السبت 1 يوليو 2023.
ووفقًا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى هو الأربعاء 28 يونيو 2023 وبذلك تكون وقفة عيد الأضحى هي الثلاثاء 27 يونيو.
وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى السبت 1 يوليو 2023.
الثلاثاء 27 يونيو 2023 وقفة عيد الاضحى
الأربعاء 28 يونيو 2023 اول ايام عيد الأضحى
الخميس 29 يونيو 2023 ثاني أيام عيد الأضحى
الجمعة 30 يونيو 2023 ثالث أيام عيد الأضحى
السبت 1 يوليو 2023 رابع أيام عيد الأضحى
إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو
توافق ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وتكون يوم الجمعة 30 يونيو 2023.
من المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراء جديد بتخصيص يوم مختلف لاجازة ثورة 30 يونيو بحيث يتم اضافة يوم آخر إلى إجازة عيد الأضحى المبارك ولكن حتى الآن، لم يتم الإعلان عن جدول الإجازات الرسمي لعيد الأضحى المبارك من الحكومة ووزارة القوى العاملة للقطاعين العام والخاص.