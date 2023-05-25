الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

13 يومًا.. إجازات شهر يونيو 2023

إجازات
إجازات

ارتفعت معدلات البحث عن إجازات شهر يونيو 2023 مع تبقي أسبوع تقريبًا على بدء الشهر الجديد والذي يضم إجازة عيد الأضحى المبارك وبالتالي يزداد عدد ايام الإجازة فيه.

اجازات شهر يونيو 2023
 

ونعرض إجازات شهر يونيو 2023 سواء الأسبوعية المعتادة أو الإجازات المعتمدة للمناسبات الخاصة.
 

العطلات الرسمية لشهر يونيو 2023 

 

الجمعة 2 يونيو  2023 
السبت 3 يونيو 2023

الجمعة 9 يونيو 2023
السبت 10 يونيو  2023

الجمعة  16 يونيو 2023
السبت 17  يونيو 2023

الجمعة 23  يونيو 2023
السبت 24 يونيو 2023
 

إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 
 

يلي الإجازات الرسمية مباشرة إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ وفق أجندة الإجازات الرسمية المنشورة على موقع رئاسة الجمهورية وتبدأ من الثلاثاء 26 يونيو 2023 وحتى السبت 1 يوليو 2023.

ووفقًا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى هو الأربعاء 28 يونيو 2023 وبذلك تكون وقفة عيد الأضحى هي الثلاثاء 27 يونيو.

وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى السبت 1 يوليو 2023.

الثلاثاء 27 يونيو 2023 وقفة عيد الاضحى 
الأربعاء 28 يونيو 2023 اول ايام عيد الأضحى 
الخميس 29 يونيو 2023 ثاني أيام عيد الأضحى 
الجمعة 30 يونيو 2023 ثالث أيام عيد الأضحى 
السبت 1 يوليو 2023 رابع أيام عيد الأضحى 
 

"5 أيام إجازة رسمية".. تعرف على موعد العيد الكبير 2023

 

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 

توافق ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وتكون يوم الجمعة 30 يونيو 2023.

من المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراء جديد بتخصيص يوم مختلف لاجازة ثورة 30 يونيو بحيث يتم اضافة يوم آخر إلى إجازة عيد الأضحى المبارك ولكن حتى الآن، لم يتم الإعلان عن جدول الإجازات الرسمي لعيد الأضحى المبارك من الحكومة ووزارة القوى العاملة للقطاعين العام والخاص.
 

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