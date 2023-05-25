13 يومًا.. إجازات شهر يونيو 2023

ارتفعت معدلات البحث عن إجازات شهر يونيو 2023 مع تبقي أسبوع تقريبًا على بدء الشهر الجديد والذي يضم إجازة عيد الأضحى المبارك وبالتالي يزداد عدد ايام الإجازة فيه.

اجازات شهر يونيو 2023



ونعرض إجازات شهر يونيو 2023 سواء الأسبوعية المعتادة أو الإجازات المعتمدة للمناسبات الخاصة.



العطلات الرسمية لشهر يونيو 2023

الجمعة 2 يونيو 2023

السبت 3 يونيو 2023

الجمعة 9 يونيو 2023

السبت 10 يونيو 2023

الجمعة 16 يونيو 2023

السبت 17 يونيو 2023

الجمعة 23 يونيو 2023

السبت 24 يونيو 2023



إجازة عيد الأضحى المبارك 2023



يلي الإجازات الرسمية مباشرة إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ وفق أجندة الإجازات الرسمية المنشورة على موقع رئاسة الجمهورية وتبدأ من الثلاثاء 26 يونيو 2023 وحتى السبت 1 يوليو 2023.



ووفقًا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى هو الأربعاء 28 يونيو 2023 وبذلك تكون وقفة عيد الأضحى هي الثلاثاء 27 يونيو.

وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى السبت 1 يوليو 2023.

الثلاثاء 27 يونيو 2023 وقفة عيد الاضحى

الأربعاء 28 يونيو 2023 اول ايام عيد الأضحى

الخميس 29 يونيو 2023 ثاني أيام عيد الأضحى

الجمعة 30 يونيو 2023 ثالث أيام عيد الأضحى

السبت 1 يوليو 2023 رابع أيام عيد الأضحى



إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

توافق ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وتكون يوم الجمعة 30 يونيو 2023.

من المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراء جديد بتخصيص يوم مختلف لاجازة ثورة 30 يونيو بحيث يتم اضافة يوم آخر إلى إجازة عيد الأضحى المبارك ولكن حتى الآن، لم يتم الإعلان عن جدول الإجازات الرسمي لعيد الأضحى المبارك من الحكومة ووزارة القوى العاملة للقطاعين العام والخاص.

