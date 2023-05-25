أستاذ علاقات دولية: إهمال إفريقيا لعقود أثر سلبًا على الأمن القومى الأوروبى

قال إبراهيم ناصر، الباحث وأستاذ العلاقات الدولية، إن الأزمة الأوكرانية تسببت في مشكلات الأمن الغدائي لإفريقيا، وهذه الأزمة سببها اعتماد القارة الإفريقية في غذائها على الاستيراد من روسيا وأوكرانيا.

تحديات القارة الإفريقية

وأكد إبراهيم ناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لا بد أن يحدث نوع من التداعيات على المستوى الاقتصادي على القارة الإفريقية للأحداث العالمية.

وتابع: "عندما جاء دونالد ترامب إلى السلطة، تجاهل القارة الإفريقية، وركز اهتمامه على مناطق أخرى في العالم، لذا انسحبت القوات الأمريكية من الصومال وجعلتها في مواجهة مباشرة مع الإرهاب والفقر والجوع".

التنمية المستقلة

وأضاف: "على إفريقيا أن تعتمد على نفسها في توفير المناخ الطبيعي لعملية النهضة التنموية المستقلة، بدلًا من أن تعتمد على التقصير الأمريكي والأوروبي، حيث هذا الإهمال الإفريقي أثر على الأمن القومي الأوروبي بالكامل".