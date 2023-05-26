آخر مستجدات جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطنى عن التعليم والزيادة السكانية

قال محمد سعيد، مراسل برنامج "اليوم"، نشهد انعقاد جلسات اليوم الثاني من المحور المجتمعي ضمن الحوار الوطني، حيث نشهد انعقاد لجنتين؛ كل لجنة لها جلستين خاصتين باللجنة؛ لجنة التعليم والبحث العلمي التي تناقش التعليم ما قبل الجامعي .

وأضاف مراسل "اليوم" خلال مداخلة عبر فضائية dmc، ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، أن هناك عدد كبير من الأطروحات والأفكار المطروحة أمام اللجنة على مدار جلستين، يناقشون فيهم المشاكل التي تواجه التعليم قبل الجامعي؛ مشكلة التعليم الفني، ونظرة المجتمع له، وكيف تستطيع اللجنة أن تخرج ببعض الأفكار التي من الممكن من خلالها أن يتم تغيير صورة التعليم الفني في الشارع المصري، ويتم العمل على تعليم يقدم خريجين لخدمة سوق العمل، ويتمتعون بالكفاءة المطلوبة لسوق العمل.

وأوضح أن هناك عدد كبير من الأفكار في هذه اللجنة، يتم نقاشه على مدار الجلستين، على مدار اليوم حتى هذه اللحظة، لافتا إلى أن اللجنة الأخرى التي تعقد بالتوازي مع لجنة التعليم والبحث العلمي، هي لجنة السكان، وتناقش قضية خصائص السكان في مصر حيث تم تقديم عدد من الاقتراحات خلال الجلسة، حيث أن المقترحات خاصة بأنه كيف يكون هناك عملية تنظيم للسكان بشكل كبير، والاستفادة من القوة البشرية التي تتمتع بها مصر من عدد السكان الكبير.