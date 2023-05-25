الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليم العاصمة توجه بإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 لطلاب سنوات النقل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أرسلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطابا مهما لجميع الإدارات التعليمية بشأن إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 لطلاب سنوات النقل الابتدائي والإعدادي.

وأوضح الخطاب الصادر، أنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 رسميا بالمدارس لطلاب سنوات النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي يوم السبت 27 - 5 - 2023.

جدير بالذكر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الآن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادي.

ويتاح لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي، الاستعلام عن نتيجة نهاية العام الدراسي 2022/2023، من خلال التليفون الأرضي 09000100، أو التليفون المحمول 5757.

كما تُعلن النتيجة عن طريق المحادثة الآلية في الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

 

inbound6360716817912395977
inbound6360716817912395977
eduserv cairo gov eg 2022 2023 الإدارات التعليمية التربية والتعليم والتعليم الفني التعاون المثمر والمستمر الجهود المتميزة التليفون المحمول الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

الداخلية تكشف تفاصيل تمكين شخص من فيلا بحكم قضائى فى القليوبية

"التصديري للحاصلات" يُصدر ضوابط الحجر الزراعي لمصدري الموالح

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق الفيوم

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمي".. عيد الاستقلال.. 77 عاما من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية