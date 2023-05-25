تعليم العاصمة توجه بإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 لطلاب سنوات النقل

أرسلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطابا مهما لجميع الإدارات التعليمية بشأن إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 لطلاب سنوات النقل الابتدائي والإعدادي.

وأوضح الخطاب الصادر، أنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 رسميا بالمدارس لطلاب سنوات النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي يوم السبت 27 - 5 - 2023.

جدير بالذكر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الآن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادي.

ويتاح لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي، الاستعلام عن نتيجة نهاية العام الدراسي 2022/2023، من خلال التليفون الأرضي 09000100، أو التليفون المحمول 5757.

كما تُعلن النتيجة عن طريق المحادثة الآلية في الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages