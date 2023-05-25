تضامن الإسماعيلية يعقد ندوات تثقيفية لحُجاج الجمعيات الأهلية

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بالتنسيق مع شئون تنظيم العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، ونائب رئيس البعثة المصرية لحجاج الجمعيات الأهلية، وتحت إشراف مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، ندوة تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسماعيلية لموسم الحج 1444 ه‍ / 2023 م، ويأتي ذلك تأكيدًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بالحُجاج وتذليل العقبات لهم وإمدادهم بالمعلومات التثقيفية اللازمة الخاصة بمناسك الحج.

تمت الندوة بقاعة الاجتماعات بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وبحضور جبريل عبدالوهاب وكيل المديرية، وعبير إبراهيم عبدالله، مُشرف رحلة الحج لهذا العام.

وأيضًا قد حضر من منطقة الوعظ الديني بالإسماعيلية الشيخ أشرف السعيد والشيخ أحمد مصباح.

قد تناولت الندوة التأهيل النفسي والسلوكي للحجاج وتقديم عرض تفصيلي لمناسك الحج وأحكامه الدينية.

اُختتمت الندوة بإتاحة الفرصة للحجاج بطرح الأسئلة الدينية المتعلقة بالمناسك، وتم الإجابة عنها بشكل مُبسط.

كما تم استعراض برنامج الرحلة والتأكيد على التزام الحُجاج بتعليمات المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة والسلطات السعودية وخلق تفاعل اجتماعي بين المشرف والحجاج، وبين الحجاج وبعضهم؛ لإتمام عملية التسكين بمكة.

ويذكر أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالإسماعيلية هذا العام 42 حاجًا، ومشرف من قِبل مديرية التضامن الاجتماعي.