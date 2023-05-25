الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. غلق محور 26 يوليو كليًا لاستكمال أعمال إنشاء "المونوريل" بالجيزة

محور 26 يوليو
محور 26 يوليو

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر "بداية من محطة وادي النيل بالمهندسين حتى المدينة الصناعية 6 أكتوبر".

وأشارت الإدارة إلى أنه من المقرر غلق محور 26 يوليو، كليًا بالاتجاهين، لإزالة كوبري المشاه الكائن بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو تجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادي النيل، على أن يكون التنفيذ ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 26/5/2023 وحتى الساعة 12 ظهرًا.

وسيتم إجراء بعض التحويلات المرورية بالنسبة لحركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان وترغب بالسير تجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول بالطريق الداعم لمحور 26 يوليو واستكمال السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولاً إلى كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

وبالنسبة لحركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 ومناطق المهندسين تجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو واستكمال السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار المحور وصولاً إلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.  
من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية كثافات مرورية حركة المرور الأعمال الإنشائية

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