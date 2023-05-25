الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس تحرير جريدة جامعة طنطا: الحوار الوطني فرصة لتعليم الشباب ممارسة الديمقراطية

شيماء النقباسي
شيماء النقباسي

قالت شيماء النقباسي، رئيس تحرير جريدة جامعة طنطا، إن الحوار الوطني جاء في توقيت مثالي، وأسلوب راقٍ يمكننا من خلاله تعليم الشباب كيف يمارسون الديمقراطية، وكيف يعبرون عن نفسهم واتجاهاتهم عليأن يجتمع الحميع تحت راية حب وعشق الوطن والإخلاص له، ومساعدة الدولة على التخلص من كل أشكال الإرهاب سواء كان فكري أو فعلي، أو أي نوع من الإرهاب، مضيفة إن دعوة الرئيس السيسي لمؤتمر الحوار الوطني هي نقلة نوعية كبيرة فى الحياة السياسية المصرية، وخطوة ضرورية في مرحلة شديدة الاستثناء تمر بها مصر والعالم كله بعد معاناة اقتصادات العالم بما فيها الاقتصاد المصري.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس كل أطياف الشعب وعلى كل المستويات وهذا ما يُنبئ بالخير، فمصر لديها من الخبراء والعلماء وأصحاب الفكر، خاصة أن مصر لديها من الخبراء في كل المجالات، ما يجعلنا نخرج من مثل هذا المؤتمر بخطة متميزة علي كل الأصعدة لنعبر كل الأزمات خاصة الاقتصادية، في ظل مشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، بمشاركة ممثلي فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني، من أجل الوصول لمخرجات جديدة تخدم الوطن والمواطن.

وطالبت النقباسي، أن يتم الاهتمام بالمحور الاقتصادي، خلال المناقشات مؤكدة أن مصر لم تتأثر بجائحة كورونا اقتصادًا كبقية العالم ولكن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية تتطلب تضافر الجهود ومن أجل الخروج من مرحلة عنق الجاجة التي يعيشها العالم أجمع وليس مصر فقط، خاصة أن الجميع قد أُتيحت له الفرصة للمشاركة، خلاف الفصيل الإرهابي الذي لفظه المصريين وغير مسموح له بالتواحد في أي مناسبة وطنية.

وطالبت رئيس تحرير جريدة جامعة طنطا، الشباب بالمشاركة الفعالة في مؤتمر الحوار الوطني وكافة طرق الحوار البناء من أجل الوقوف علي أهم التحديات خلال الفترة الراهنة عقب نجاح مصر في القضاء على الإرهاب، وطرح الرؤى والأفكار التي ترفع من شأن الجانب الفكري والأخلاقي داخل المجتمع مع الاهتمام بكيفية المرور من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية لتعود مصر للريادة كما كانت عليه من قبل.

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