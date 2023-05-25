الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سيوة يتابع الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق فعاليات مهرجان التمور الدولي السابع

رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة

تابع محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق فعاليات مهرجان التمور الدولي السابع بواحة سيوة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر. 

جاء ذلك بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز وعهد كركوتي منسق جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وأحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية سيوة لتنمية المجتمع و انور سرحان المدير التنفيذي للجمعية العقيد أحمد عصام ونيفين الجندي ممثل الشركة المنظمة للمهرجان. 

وأوضح  محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة أنه سيتم تشكيل  لجنة لتجهيز والإعداد للمهرجان بسيوة لتكثف استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال ضيوف المحافظة خلال تلك الفترة وظهور المهرجان بالشكل المشرف واللائق بالمحافظة أمام ضيوفها من داخل مصر وخارجها.

وأكد علي ضرورة تكثيف الأعمال خلال تلك الفترة والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لظهور سيوة بالشكل اللائق والعمل علي ظهور المهرجان، معبراً عن واحة سيوة بتراثها وثقافتها الفريدة المميزة لها.

رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة
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الاستعدادات والتجهيزات رئيس مدينة سيوة مهرجان التمور تمور سيوة سيوة

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