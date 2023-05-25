محافظ الإسكندرية يكرم الأمهات المثاليات في احتفالية مديرية التضامن الاجتماعي (صور)

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال احتفالية مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور مدير المديرية الدكتورة ماجدة جلالة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الدعوة والإعلام الديني بوعظ الأزهر الشريف رئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية، والدكتورة إيمان شرف مدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، وممثلي عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال "الشريف" للأمهات المثاليات إن الاحتفالية بمثابة تكريم رمزي، لأن الأم مهما كرمناها واحتفلنا بها سنظل عاجزين على أن نوفيها حقها وإن احتفلنا بها كل يوم.

وهنأ المحافظ الأمهات الفائزات مؤكدًا حرصه على حضور الاحتفال بهن وتكريمهن، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي أصل للاهتمام بالأم والمرأة المصرية، التي رأت في عهده طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي، والجميع يري فخامة الرئيس وهو يرعى تكريم الأمهات المثاليات بنفسه إعلاءً لقيمة المرأة والأم وتقديراً لدورها في حماية وبناء الوطن .

وأكد أن الأم كانت وستظل علي مر التاريخ نبع الحياة وسيظل دورها في الحياة بمثابة القاطرة التي تقود المجتمعات ، فها هي الأم هاجر يتركها سيدنا إبراهيم عليه السلام في الصحراء بوادي جاف لا يوجد فيه ماء ولا زرع، تحمل على يديها طفلها الصغير إسماعيل عليه السلام ولكنها وثقت في الله تعالى وظلت تبحث عن الماء وتسأل الله النجاة حتى خرج لها ماء زمزم من الأرض ، وها هي أعظم أم بالتبني امرأة فرعون إذ أنقذت سيدنا موسى عليه السلام من بطش فرعون الذي أراد أن يقتله، واهتمت به حتى كبر واشتد عوده، وكذلك السيدة مريم العذراء التي تحملت لتربي لنا نبي الله عيسى، وغيرهن الكثير والكثير.

وأشار “الشريف” إلى أن الأم علمتنا جميعًا معنى الحب والعطاء بدون انتظار مقابل، فهي قلب لا يتوقف عن النبض، وهي عقل لا يتوقف عن التفكير في توفير كل الأشياء التي يُحبها أبنائها، وتفكر في إسعادهم وحمايتهم من كل أذى، تفكر في بناء مستقبلهم، وترغب أن ينالوا أعلى المناصب، الأم كنز متنقل في الأسرة.

وكرم محافظ الإسكندرية كل من:

المركز الأول هدى محمد عبادي، والمركز الثاني فتحية محمد احمد، وفي الثالث أمل عبد الحميد رشاد، وفي المركز الرابع هدى عبد العزيز بيومي، والرابع مكرر فهيمة محمد احمد، وفي المركز الخامس هدي عبد الغني السيد، وفي السادس انتصار السيد أحمد، والمركز السابع أم هاشم حلمي عبد العزيز، وفي المركز السابع مكرر سامية توفيق على، والثامن عفاف عوض عبد الواحد، والتاسع صفية جبريل محمد، والتاسع مكرر زينب محمد ابراهيم، أما في المركز العاشر عزيزة مازج منشاوي، والعاشر مكرر هويدا على عبد القوي، وفي المركز الحادي عشر يماح مخلوف ماجد.

IMG-20230525-WA0036

IMG-20230525-WA0037

IMG-20230525-WA0035

IMG-20230525-WA0033