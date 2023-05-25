الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"معلومات الوزراء" يُبرز افتتاح أول مجمع لإنتاج الكوارتز فى الشرق الأوسط (إنفوجراف)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء «إنفوجراف» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أول مجمع مصانع لإنتاج الكوارتز في الشرق الأوسط وإفريقيا، بطاقة إنتاجية 438 ألف متر مربع من المعدن، تعظيمًا للاستفادة من حجم احتياطي مصر من خام الكوارتز، الذي يصل إلى نحو 3.5 مليون طن بنسبة نقاوة تصل إلى 99%، وهو ما يجعل مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة في تلك الصناعة. 

وذكر المركز أن إنشاء المجمع في العين السخنة استغرق نحو عام ونصف العام، ويضم 5 مصانع هي «مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز» بمنطقة الكوارتز في منطقة "مروة السويقات" بمرسى علم، والذي يقع على مساحة 250 ألف م2 وتصل طاقته الإنتاجية إلى 140 ألف طن سنويًّا، إضافة إلى 4 مصانع بمنطقة العين السخنة تقع على مساحة 300 ألف م2، من بينها «مصنع التكسير» الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 140 ألف طن سنويًّا، ومصنعا طحن خام الكوارتز بطاقة تبلغ 140 ألف طن سنويًّا، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية من المجمع الصناعي نحو 438 ألف م2 من ألواح الكوارتز سنويًّا، ويوفر المشروع نحو 2900 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للعاملين المصريين.

ولفت التقرير إلى أهمية الكوارتز باعتباره عنصرًا أساسيًّا في العديد من الصناعات العالمية المهمة، وبالأخص المرتبطة بقطاع التكنولوجيا؛ حيث يعد عنصرًا في صناعات الرقائق الإلكترونية التي تدخل في مختلف الصناعات، مثل: الأجهزة الإلكترونية والسيارات وغيرها من الصناعات التكنولوجية الأخرى، كما يعد الكوارتز عنصرًا أساسيًّا في صناعة الخلايا الشمسية التي تعد واحدة من أهم الصناعات في الوقت الحالي بسبب الاتجاه العالمي للاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة والتخلي عن الطاقة التقليدية. 

يذكر أن ذلك المشروع يعد جزءًا من استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية التي تمتلكها، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة من تلك الثروات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري، بجانب أهميتها في خدمة الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى توجيه جزء مهم من تلك المنتجات للتصدير خارجيًّا، الأمر الذي يسهم في توفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي.

افتتاح أول مجمع مصري لإنتاج الكوارتز في القارة والشرق الأوسط
افتتاح أول مجمع مصري لإنتاج الكوارتز في القارة والشرق الأوسط
افتتاح أول مجمع مصري لإنتاج الكوارتز في القارة والشرق الأوسط
افتتاح أول مجمع مصري لإنتاج الكوارتز في القارة والشرق الأوسط
افتتاح أول مجمع مصري لإنتاج الكوارتز في القارة والشرق الأوسط
افتتاح أول مجمع مصري لإنتاج الكوارتز في القارة والشرق الأوسط

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