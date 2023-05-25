الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الإثيوبى بامالاك تسيما حكمًا لمباراة الأهلى والوداد فى نهائى دورى الأبطال

الإثيوبي بامالاك
الإثيوبي بامالاك تسيما

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم الحكام الذي سيتولى إدارة مباراة إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023)، والتي ستجمع الوداد البيضاوي المغربي وضيفه الأهلي.

وأسند "كاف" مهمة إدارة لقاء إياب نهائي دوري الأبطال، للحكم الدولي الإثيوبي بامالاك تسيما، يعاونه كل من الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي (مساعد أول)، والكيني جليبريت شيرويت (مساعد ثانٍ)، والجابوني بيير أتشو (حكمًا رابعًا).

كما أسند "كاف" مهمة إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للكيني بيير واويري كاماكو، ويعاونه كل من الموريتاني دحان بيدا، والزامبية ديانا شيكوتيشا.

وكان "كاف" قد كشف في وقت سابق، عن الطاقم الذي سيدير مواجهة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي.

وسيدير مباراة الذهاب، الحكم الدولي الليبي معتز إبراهيم ويعاونه كل من مواطنه عطية محمد، والتونسي خليل حساني (حكمين مساعدين)، والتشادي الحاجي محمد (حكمًا رابعًا).

وسيتولى إدارة تقنية (VAR) في تلك المباراة، التونسي هشام قيراط، ويعاونه كل من الجزائري مصطفى غربال، والكاميرونية كارين فومو أتيزيمبونج.

وسيستضيف الأهلي نظيره الوداد يوم الرابع من يونيو في تمام التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

بينما سيستقبل الوداد ضيفه الأهلي في لقاء إياب الدور النهائي، المقرر له يوم الحادي عشر من يونيو، في تمام الحادية عشرة مساءً على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء.

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