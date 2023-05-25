رغم تصدر مابولولو.. هل يفعلها محمد شريف ويفوز بلقب هداف الدوري؟
هل يفعلها محمد شريف مهاجم الأهلي ويفوز بلقب هداف الدوري؟، سؤال قد يبدو غريبا في ظل انفراد الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاحاد السكندري بصدارة قائمة هدافي الدوري بعد انتهاء مبار يات الأسبوع التاسع والعشرين برصيد 14 هدف بفارق خمسة أهداف عن محمد شريف الذي سجل 9 أهداف فقط.
محمد شريف الفائز بلقب هداف الدوري موسم 2020- 2021 برصيد 21 هدفا يمكنه اللحاق بالأنجولي مابولولو، حيث لعب الاتحاد 27 مباراة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي وبيراميدز بينما لعب الأهلي 22 مباراة وله 7 مباريات مؤجلة مع حرس الحدود والإسماعيلي وطلائع الجيش وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا والاتحاد وبيراميدز ونجح محمد شريف في تسجيل هدف في مباراة انبي في الأسبوع التاسع والعشرين وهو مافعله مابولولو في مباراة المصري ليستمر الصراع مع فرصة أكبر لمحمد شريف في حصد اللقب بسبب المؤجلات.
ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الأسبوع ال29
- الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد 14 هدفًا.
- محمد حمدي زكي "أسوان" برصيد 11هدفا.
- أحمد الشيخ "غزل المحلة" برصيد عشرة أهداف
- محمد شريف "الأهلي" وأحمد سيد زيزو "الزمالك" ولكل منهما 9 أهداف.
- التونسي رفيق كابو "إنبي" والنيجيري جون أوكولي " المقاولون “ وكريم بامبو ”البنك الأهلي" والجزائري رزقي حمرون " فاركو " وسمير فكري "الداخلية " ولكل منهم 8 أهداف.
- محمد الشامي " الإسماعيلي" ومحمد عبداللطيف جريندو "المصري" ورمضان صبحي "بيراميدز" وحسام حسن والغاني بنجامين بواتينج "سموحة" أحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" ولكل منهم 7 أهداف.
- التونسي فراس شواط "الإسماعيلي" والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز" والأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" ولكل منهم 6 أهداف.
- أحمد أمين أوفا "إنبي" ومحمد هلال " البنك الأهلي" وكريم طارق "طلائع الجيش" ومروان محسن "فيوتشر" ومصطفى زيكو "حرس الحدود" ولكل منهم 6 أهداف.
- التونسي علي معلول "الأهلي" والتونسي سيف الجزيري "الزمالك" ومروان حمدي والتونسي إلياس الجلاصي "المصري" ومصطفى فتحي "بيراميدز" ومحمد رضا "فيوتشر" ولكل منهم خمسة أهداف.
- محمود كهربا "الأهلي" ويوسف أسامة نبيه "الزمالك" والمغربي أحمد بلحاج "الزمالك وأسوان" وناصر منسي "الزمالك والبنك الأهلي" ومحمود علاء "الاتحاد السكندري" وإسلام عيسى "بيراميدز" ولكل منهم 4 أهداف.