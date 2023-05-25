رغم تصدر مابولولو.. هل يفعلها محمد شريف ويفوز بلقب هداف الدوري؟

هل يفعلها محمد شريف مهاجم الأهلي ويفوز بلقب هداف الدوري؟، سؤال قد يبدو غريبا في ظل انفراد الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاحاد السكندري بصدارة قائمة هدافي الدوري بعد انتهاء مبار يات الأسبوع التاسع والعشرين برصيد 14 هدف بفارق خمسة أهداف عن محمد شريف الذي سجل 9 أهداف فقط.

محمد شريف الفائز بلقب هداف الدوري موسم 2020- 2021 برصيد 21 هدفا يمكنه اللحاق بالأنجولي مابولولو، حيث لعب الاتحاد 27 مباراة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي وبيراميدز بينما لعب الأهلي 22 مباراة وله 7 مباريات مؤجلة مع حرس الحدود والإسماعيلي وطلائع الجيش وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا والاتحاد وبيراميدز ونجح محمد شريف في تسجيل هدف في مباراة انبي في الأسبوع التاسع والعشرين وهو مافعله مابولولو في مباراة المصري ليستمر الصراع مع فرصة أكبر لمحمد شريف في حصد اللقب بسبب المؤجلات.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الأسبوع ال29