توزيع درجات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2023 الترمين الأول والثاني

سعى الكثير من طلاب ثالثة إعدادي في جميع المحافظات معرفة توزيع درجات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2023 بعد الانتهاء من تأدية الامتحان، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني عن القيام بتوزيع درجات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي في الترم الأول والثاني بشكل رسمي.

توزيع درجات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2023

وتقدم “الدستور” لطلاب الصف الثالث الإعدادي، توزيع درجات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الأول والثاني، التي قد كشفت عنها الوزارة، وتكون متضمنة درجات النجاح والمجموع الكلي الذي سيشمل إجمالي الدرجات النهائية، ويكون هو كالتالي:



توزيع درجات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي الترم الأول​​​​​​​

درجات السؤال الأول: تكون حوالي 10 درجات.

درجات السؤال الثاني: تكون حوالي 10 درجات.

درجات السؤال الثالث: تكون حوالي 10 درجات.

درجات السؤال الرابع: وتكون حوالي 10 درجات.

درجة النجاح: تكون 20 درجة.

المجموع الكلي: وتكون 40 درجة.

درجات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

ووفقًا لكافة الدرجات المعلنة فإن يكون توزيع درجات امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي في الترم الثاني قد تم تحديده بالآتي:

المجموع الكلي: يكون مجموع 40 درجة.

درجة النجاح: يكون 20 درجة.

درجات السؤال الأول: يكون 10 درجات.

درجات السؤال الثاني: يكون 10 درجات.

درجات السؤال الثالث: يكون 10 درجات.

درجات السؤال الرابع: يكون 10 درجات.

درجات الدراسات تالتة إعدادي 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم درجة النجاح في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية تالتة إعدادي في الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الأول معًا بـحوالي 20 درجة من إجمالي “عدد الدرجات”، وهو 40 درجة، طبقا لتوزيع الدرجات الذي قد وضعته الوزارة.

ويحتوي امتحان الدراسات لطلاب الصف الثالث الإعدادي على وجود الكثير من الأسئلة المتنوعة، ويكون من بينها وجود سؤال الخريطة، وبم تفسر، وسؤال ضع علامة صح أو علامة خطأ، وسؤال اذكر المفهوم الجغرافي، وكذلك دلل على صحة العبارات، وأيضًا صوب ما تحته خط، وغيرها، وتختلف وقد تتشابه مع عدد من المحافظات الأخرى.