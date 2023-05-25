الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع درجات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2023 الترمين الأول والثاني

طلاب
طلاب

سعى الكثير من طلاب ثالثة إعدادي في جميع المحافظات معرفة توزيع درجات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2023 بعد الانتهاء من تأدية الامتحان، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني عن القيام بتوزيع درجات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي في الترم الأول والثاني بشكل رسمي.

توزيع درجات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2023

وتقدم “الدستور” لطلاب الصف الثالث الإعدادي، توزيع درجات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الأول والثاني، التي قد كشفت عنها الوزارة، وتكون متضمنة درجات النجاح والمجموع الكلي الذي سيشمل إجمالي الدرجات النهائية، ويكون هو كالتالي:


توزيع درجات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي الترم الأول​​​​​​​

  • درجات السؤال الأول: تكون حوالي 10 درجات.
  • درجات السؤال الثاني: تكون حوالي 10 درجات.
  • درجات السؤال الثالث: تكون حوالي 10 درجات.
  • درجات السؤال الرابع: وتكون حوالي 10 درجات.
  • درجة النجاح: تكون 20 درجة.
  • المجموع الكلي: وتكون 40 درجة.

الرابط الرسمى للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2023

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

درجات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

ووفقًا لكافة الدرجات المعلنة فإن يكون توزيع درجات امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي في الترم الثاني قد تم تحديده بالآتي:

  • المجموع الكلي: يكون مجموع 40 درجة.
  • درجة النجاح: يكون 20 درجة.
  • درجات السؤال الأول: يكون 10 درجات.
  • درجات السؤال الثاني: يكون 10 درجات.
  • درجات السؤال الثالث: يكون 10 درجات.
  • درجات السؤال الرابع: يكون 10 درجات.

درجات الدراسات تالتة إعدادي 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم درجة النجاح في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية تالتة إعدادي في الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الأول معًا بـحوالي 20 درجة من إجمالي “عدد الدرجات”، وهو 40 درجة، طبقا لتوزيع الدرجات الذي قد وضعته الوزارة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 وحساب النسبة المئوية

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

ويحتوي امتحان الدراسات لطلاب الصف الثالث الإعدادي على وجود الكثير من الأسئلة المتنوعة، ويكون من بينها وجود سؤال الخريطة، وبم تفسر، وسؤال ضع علامة صح أو علامة خطأ، وسؤال اذكر المفهوم الجغرافي، وكذلك دلل على صحة العبارات، وأيضًا صوب ما تحته خط، وغيرها، وتختلف وقد تتشابه مع عدد من المحافظات الأخرى.

توزيع درجات امتحان الدراسات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي امتحان الدراسات درجات للصف الثالث الإعدادي 2023

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

العثور على 3 جثث مذبوحة وسط الزراعات بسوهاج

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

من بسمة بوسيل إلى هالة عمر.. القصة الكاملة لأزمة تامر حسني مع 4 سيدات

بدء التحقيق مع الأب المتهم بالتعدى جنسيًا على طفلتيه بالمقطم

رسميًا.. الإثيوبى بامالاك تسيما حكمًا لمباراة الأهلى والوداد فى نهائى دورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية