الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

يبحث الكثير من الطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعبر موقع البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل"، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، خاصًة بعد انتهاء الامتحانات الخاصة بهم لعام 2023- 2024، اليوم الثلاثاء، والتي بدأت في الأربعاء الماضي.

ويرصد "الدستور" موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني، في سياق السطور التالية.

ومن المتوقع أن تعلن مديريات التربية والتعليم، عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 – 2024 في جميع المحافظات خلال شهر يونيو المقبل، عقب انتهاء التصحيح وجمع الدرجات واعتمادها من محافظي الإقليم، بعد الانتهاء من الامتحانات المقررة عليهم اليوم الثلاثاء.

 

يُجدر الإشارة إلى أنه امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني فى محافظتي القاهرة والجيزة، بدأت يوم الأربعاء الماضى واستمرت حتي اليوم الموافق 23 مايو 2023 ، ومن ثم ستبدأ عملية التصحيح والمراجع ورصد الدرجات وتجميع درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي رسميا خلال يوينو المقبل، حيث أعلنت جميع مديريات التربية والتعليم أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات خلال شهر يونيو بعد الانتهاء من عملية التصحيح وجمع الدرجات ورصدها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيحة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني فور الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات من خلال هذه الخطوات:

 

أولا الدخول على موقع إعلان النتائج الرسمي وهو التعليم الأساسي. 

ثانيا الضغط على المرحلة الإعدادية.

ثالثا الضغط على خانة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023.

رابعا اختيار نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

خامسا إدخال اسم الطالب الرباعى ورقم الجلوس الخاص به.

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