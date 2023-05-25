الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتفاق شفهي بين باريس سان جيرمان ولوكاس هيرنانديز لضمه من بايرن ميونخ

لوكاس هيرنانديز
لوكاس هيرنانديز

يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بحثه عن إبرام صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع لوكاس هيرنانديز لضمه من بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن مسئولي باريس سان جيرمان قد توصلوا لاتفاق شفهي مع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، مدافع بايرن ميونخ الألماني، بشأن الحصول على خدماته في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن مفاوضات بايرن ميونخ مع لوكاس هيرنانديز بشأن تجديد عقده قد توقفت، الأمر الذي يقربه للانضمام إلى قلعة حديقة الأمراء في الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن باريس سان جيرمان يحاول إقناع إدارة بايرن ميونخ بالتخلي عن لوكاس هيرنانديز، وهو الأمر الذي يرفضه النادي الألماني، حيث يعتمد على خدمات اللاعب في أرض الملعب.

وأفادت الصحيفة الفرنسية، أن بايرن ميونخ يشعر بالقلق تجاه موقف هيرنانديز، الذي يريد الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان.

يأتي ذلك رغم معاناة لوكاس هيرنانديز من لعنة الإصابات، والتي أدت إلى غيابه لفترات طويلة عن بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الفرنسي، صاحب الـ27 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في يونيو 2024.

يذكر أن هيرنانديز قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2019، مقابل 80 مليون يورو، كأغلى لاعب في تاريخ النادي.

باريس سان جيرمان لوكاس هيرنانديز بايرن ميونخ هيرنانديز الميركاتو الصيفي

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