الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. حزب "حماة وطن" يطالب بحوكمة ملف القضية السكانية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أحمد محمد فتحي، ممثل حزب حماة الوطن، إن مصر الأولى عربيًا والثالثة إفريقيًا في معدلات النمو السكاني المرتفعة.

وأوصى فتحي بحوكمة ملف القضية السكانية، وأن تكون هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بمشاركة كل الوزارات والجهات المعنية، وأن تكون هي الوحيدة المنوطة بإدارة ملف القضية السكانية.

كما أوصى بضرورة إيجاد آليات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان وأن تتبنى هذه الاستراتيجية اللامركزية ورسم سياسة للإعلام السكاني، وأن تلتزم بها كل المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، وضرورة تشجيع استمرار المبادرات التي تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحسين الخصائص السكانية خاصة بالمناطق الريفية وعلى سبيل المثال مبادرة "حياة كريمة".

وقالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومية لتنمية الأسرة المصرية يعد أحد المشروعات التي تنفذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، مؤكدة ضرورة تغيير السلوك لدى المواطنين من خلال التشاركية بين كل الوزارات والجهات المعنية.

التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية الخصائص السكانية المؤسسات الإعلامية القضية السكانية المناطق الريفية حزب حماة الوطن

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