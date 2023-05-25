حنان مرسي: مجموعة العمل رفيعة المستوى تهدف لإعادة الهيكلة المالية الأفريقية

قالت حنان مرسي، نائب الأمين العام للجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، إن مجموعة العمل رفيعة المستوى مكونة من وزراء الدول الإفريقية وعدد من الجمعيات المهمة مثل الاتحاد الأفريقي ومفوضية الأمم المتحدة.

مجموعة العمل رفيعة المستوى

وأكدت حنان مرسي، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجموعة العمل رفيعة المستوى تم إنشاءها بناءً على طلب وزارء المالية والاقتصاد في إفريقيا، مضيفة: "بدأنا تشكيل اللجنة في فبراير 2022".

وأضافت في حديثها، أن هذه المجموعة تهدف لتصحيح الهيكل الإصلاحي للتمويل بالقارة الإفريقية، لذا تم عقد عدة اجتماعات منتظمة لتناول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتمويل الإفريقي لمواجهة التحديات المختلفة.

تحديات القارة السمراء

وأشارت إلى أن القارة الإفريقية تعاني بصورة كبيرة من أزمات في الإنفاق على الخدمات نظرًا لارتفاع معدل الدين العام، ولهذا يتم العمل على إعادة هيكلة المنظومة المالية الإفريقية لتنفيذ مشروعات استثمارية للدول الأقل دخلاً بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.