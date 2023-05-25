عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: عدد الطلاب فى الفصول ليس المشكلة الأساسية للتعليم

قالت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجميع يتحدث عن حقوق المعلم ولا أحد يتحدث عن واجباته، مضيفة: "المعلم يعطي دروسًا خصوصية ويأخذ أضعاف ما يأخذه أي مواطن مصري".

وأضافت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال كلمتها بجلسة المحور المجتمعي لمناقشة مستقبل التعليم قبل الجامعي: "لا أعرف لماذا نعالج أي شيء بإضافة كيانات، لماذا لا نفلتر جميع الكيانات حتى نستقر على ما يفيدنا أكثر".

وأشارت إلى أن مشكلة التعليم ليست مشكلة عدد إنما هي مشكلة طالب ومعلم ومادة تعليمية، مضيفة: "الطلاب فقدوا قيمة احترام وتقدير المعلم، وبالنسبة للعدد إحنا جيلنا كنا 60 في فصل واحد وكنا بنطلع فاهمين ومستوعبين وطلع مننا دكاترة ومهندسين وغيرهم".

وتابعت: "عدد الطلاب ليس عائقًا وسعة الفصول يجب أن تكون كبيرة"، مشيرة إلى ضرورة تعاون الجمعيات الخيرية في توفير كرسي لكل طالب في المدرسة.