الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: عدد الطلاب فى الفصول ليس المشكلة الأساسية للتعليم

الدكتورة فاطمة السيد
الدكتورة فاطمة السيد أحمد

قالت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجميع يتحدث عن حقوق المعلم ولا أحد يتحدث عن واجباته، مضيفة: "المعلم يعطي دروسًا خصوصية ويأخذ أضعاف ما يأخذه أي مواطن مصري".

وأضافت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال كلمتها بجلسة المحور المجتمعي لمناقشة مستقبل التعليم قبل الجامعي: "لا أعرف لماذا نعالج أي شيء بإضافة كيانات، لماذا لا نفلتر جميع الكيانات حتى نستقر على ما يفيدنا أكثر".

وأشارت إلى أن مشكلة التعليم ليست مشكلة عدد إنما هي مشكلة طالب ومعلم ومادة تعليمية، مضيفة: "الطلاب فقدوا قيمة احترام وتقدير المعلم، وبالنسبة للعدد إحنا جيلنا كنا 60 في فصل واحد وكنا بنطلع فاهمين ومستوعبين وطلع مننا دكاترة ومهندسين وغيرهم".

وتابعت: "عدد الطلاب ليس عائقًا وسعة الفصول يجب أن تكون كبيرة"، مشيرة إلى ضرورة تعاون الجمعيات الخيرية في توفير كرسي لكل طالب في المدرسة.

الحوار الوطنى الدكتورة فاطمة السيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المحور المجتمعي مستقبل التعليم قبل الجامعي

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 25 مايو

إخلاء سبيل ربة منزل متهمة بالجمع بين زوجين "عرفى ورسمى" بالمرج

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

بالتعاون مع "الصحة العالمية".. محافظ القاهرة تطلق مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية

ممثل "شباب مصر" توصي بتعميق الاستراتيجية الوطنية للسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية