الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصري للفكر": لا بد من ربط علاوات العمل والإعفاءات الضريبية بعدد الأبناء

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت نسرين الشرقاوي، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القضية السكانية واحدة من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولا بد من فهم أسبابها.

وأضافت الشرقاوي خلال كلمتها بجلسة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن الزيادة السكانية لها تأثير مباشر على ملف التنمية المستدامة وزيادة الاستهلاك وانتشار البطالة والزحف العمراني وقلة فرص العمل، والضغط على مخصصات التعليم والصحة في الموازنة.

وأوضح بالتصدي للمشكلة من جميع جوانبها وتناولها بشكل معمق، وزيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة والاهتمام بالمناطق الفقيرة.

كما طالبت بربط علاوات العمل والإعفاءات الضريبية بعدد الأبناء وزيادة حافز الألف جنيه للأم الملتزمة بإنجاب طفلين فقط.

وأشارت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاصة في مساعدة الجهات المهتمة بالقصية السكانية، بجانب توفير فرص عمل للسيدات في الريف والصعيد.

وأكدت أهمية التركيز على ملف الوعي ودور الدين وتفعيل برامج محو الأمية ومنع عمالة الأطفال ودور الإعلام والأحزاب في هذا الأمر، وأيضا قانون منع زواج القاصرات.

التنمية المستدامة الحوار الوطن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية القضية السكانية انجاب طفلين فقط تنمية المستدامة

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