فاطمة سيد أحمد: مشكلة التعليم فى الطالب والمعلم والمادة

قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن غالبية المتحدثين يشيرون إلى حقوق المعلم، ولم يتحدث أحد عن واجب المعلم، مشيرة إلى أن المعلم يقيم تعليم ظل لنفسه من خلال الدروس الخصوصية، ويتقاضى عليها أضعاف ما يحصل عليه أي مواطن مصري.

وطالبت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال كلمتها بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟"، بفلترة الكيانات التعليمية الموجودة على أرض الواقع، بشكل يفيد العملية التعليمية، مضيفة أن مشكلة التعليم ليست في العدد، إنما هي مشكلة طالب ومعلم ومادة تعليمية، والطالب يفتقد فكرة احترام المعلم وتقديره.

وأضافت عضو مجلس الأمناء أن عدد الطلاب داخل الفصول لا يعد عائقًا، لكن لا بد أن تكون الفصول كبيرة، مطالبة بإشراك المجتمع الأهلي في الأبنية التعليمية، وإطلاق مبادرة كرسي لكل تلميذ.

من جانبه عقب الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، على ما أثارته الدكتورة فاطمة السيد أحمد حول امتهان المدرسين للدروس الخصوصية، موضحًا أن 16‎ ‎ % فقط من المدرسين يلجأون للدروس الخصوصية، وفقًا لإحصائية 2017، مؤكدًا أن الأغلبية الساحقة من المعلمين بنسبة 84 ‎%‎ لا يلجأون للدروس الخصوصية، مؤكدًا أن المعلم هو قائد التغيير، ليس فقط في مجال التعليم لكن أيضًا في التربية وإنشاء جيل جديد من خلال بناء الإنسان، وبناء الإنسان يبدأ وينتهي من المعلم، مؤكدًا أن العملية التعليمية تشمل المعلم والطالب والمنهج، أساسها المعلم وبدونه لن تنجح أي مجهودات لإصلاح التعليم.