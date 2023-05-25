الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه أسيوط" تُطلق تدريبات للمعمل المركزى تمهيدًا للتشغيل الفعلى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تدريبات المعمل المركزي والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تشمل التدريب على أحدث الأجهزة بأحدث تكنولوجيا وذلك تمهيدًا للتشغيل الفعلي.
وتم توريد جهاز فصل أيوني وجهاز Aox بالمعمل العضوي لتحليل عينات المياه، كما تم توريد ميكروسكوب Olympus"apexview apx 100"، والذي يعد أول ميكروسكوب من طرازه بالشرق الأوسط في مصر.
وتقوم الشركات الموردة بالتدريب ولمدة شهر، وذلك بالاستعانة بخبراء من داخل وخارج مصر.
وصرح "الشرقاوي"، بأن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بالالتزام بمعايير جودة المياه وصولًا للتميز والريادة واستدامة الخدمة المقدمة، مع مراعاة معايير إجراء التحاليل البكتريولوجية والكيميائية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية للتأكد من جودة المياه استنادًا إلى الكود المصري رقم 48.
وأكد رئيس الشركة، أثناء المرور على التدريب، أن الدافع وراء إنشاء معمل مركزي يأتي من خلال السعي لتكوين شبكة مترابطة من المعامل موزعة بجميع أنحاء المحافظة على مستوى محطات المياه والصرف الصحي، ولن يأت ذلك إلا من خلال توجيه جميع الاستثمارات في مجال المعامل لخلق شبكة مترابطة من المعامل الفرعية لتحليل عينات المياه والصرف الصحي والرجوع إلى المعمل المركزي، بما يحويه من عدد (3) معامل رئيسية ما بين "معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضويةInorganic Laborator، المعمل الميكروبيولوجى"، والجاري تدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء أدق التحاليل الخاصة بالمياه لتحقيق الجودة التامة المقدمة، ليكون معملًا مرجعيًا على مستوى كل قطاعات الشركة وجميع الشركات الشقيقة.
وأكد الكيميائي إسلام حسانين، رئيس قطاع المعامل والجودة، أن هذا التدريب يأتي في إطار السعي نحو جعل منظومة المياه تترأس الخدمات التى تقدمها الشركة لعملائها الكرام، من حيث الريادة والتميز والاستدامة، فضلًا عن سرعة الاستجابة لشكاوى العملاء بصورة فورية، والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم سعيًا للوصول إلى أعلى معدلات الرضا عن الخدمة المقدمة لمنتفعيها.

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أسيوط والوادي الجديد الاستجابة لشكاوى العملاء الأمريكية للتنمية الدولية الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بأسيوط المهندس على الشرقاوي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأسيوط والوادي الجديد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد

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