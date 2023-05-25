المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بسرقة صاحب شركة بالتجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بسرقة مالك شركة بالتجمع الخامس، بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة ألف جنيه.

كما قضت المحكمة، بانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم آخر بوفاته داخل محبسه، وألزمت باقي المتهمين المصروفات الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال، ومحمد أحمد عبد المالك، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أوراق القضية رقم 4526 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، أن المتهمين في يوم 17 أبريل 2022، أحرز الأول وحاز المتهمون من الثاني حتى الرابع سلاحًا ناريًا - فرد خرطوش - بدون ترخيص.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أن الأول أحرز وحاز باقي المتهمون بواسطته ذخيرة مما تستعمل على السلام الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص، كما سرقوا المبالغ المالية من مكتب مالك الشركة التي يعمل بها المتهم الأول كسائق لصاحبها، عن طريق الكسر من الخارج حال حملهم للسلاح الناري والذخيرة.