الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس قنا دون شكاوى

امتحانات
امتحانات

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس إدارات مدن ومراكز محافظة  قنا، اليوم الخميس، أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023، بأداء الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، في جو يسوده الهدوء والاطمئنان والانضباط الإداري، ودون رصد أي شكاوي.

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، إن طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس إدارات محافظة قنا التعليمية، أنهوا امتحان الفصل الدراسي الثاني، بأداء الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، دون رصد أي شكاوى من جانب غرفة عمليات الإدارة المشكلة لمتابعة سير الامتحانات.

استقبال الشكاوى استقبال المواطنين استقبال أعمال إمتحانات إعداد إعدادية

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