الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحرية المصرى: الزيادة السكانية تهدد الأمن القومى.. وحلها يبدأ من الجهات العليا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال إبراهيم عبدالرازق، ممثل حزب الحرية المصري، إن قضية الزيادة السكانية من القضايا المتعلقة بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أنه يرى أن الإرادة لحل المشكلة تبدأ من الجهات العليا.

وتابع خلال كلمته بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني أنه يوجد انخفاض في الخدمات الفعلية بالوحدات الصحية، ناهيك عن دور الإعلام والذي يستلزم أن يكون دوره أقوى من هذا الأمر، عبر تخصيص قنوات لسرد المشكلة وضمان حلها.

وطالب ممثل الحرية المصري بضرورة أن يكون التركيز على توجيه الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن استخدامها أصبح على أوسع نطاق وتصل للجميع.

وأردف أن الزيادة السكانية من الأشياء التي يجب أن تتوجه الدولة لحلها سريعًا، مطالبًا بإنشاء مجتمعات جديدة بعيدة عن الدلتا، بالإضافة إلى توطين الصناعات لتوفير الأيدي العاملة واستغلال الزيادة السكانية بشكل إيجابي.

وتختتم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلى الصحافة والإعلام.

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