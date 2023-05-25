الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى مرسى النيل السياحى ببنى سويف

محافظ بني سويف من
محافظ بني سويف من الحدث

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولة ميدانية صباح اليوم، تابع خلالها مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة وتوسعة وإنشاء طرق ووصلات ومداخل، لتسهيل الوصول إلى مرسى النيل السياحي الجارى إنشاؤه على الجانب الشرقي من النيل بمدينة بني سويف، ضمن خطة المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري وتوفير محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري.

وتفقد محافظ بني سويف أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والتي شملت أعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق في المسافة من نزلة كوبري العلوي شرق النيل في اتجاه الحمرايا، حيث تمت توسعة الطريق من الجانبين.

وجارٍ الانتهاء من التشطيبات النهائية، لتخفيف الضغط المروري وتوزيع الحركة وتقليل الكثافة في تلك المنطقة الحيوية التي تعتبر المدخل الرئيسي لمدينة بني سويف العاصمة من الشرق.

علاوة على تفقد الأعمال المنفذة لتوسعة وتطوير ورفع كفاءة الطريق من كارتة المحاجر يمين الطريق المؤدى إلى مطلع الكوبري في اتجاه القادم من الشرق إلى الغرب، والمؤدي إلى دير العذراء مريم بطول 1.1 كم، وزيادة عرضه من 7 إلى 15 مترًا.

وتابع محافظ بني سويف الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء طرق ومداخل مؤدية إلى المرسى السياحي الجاري إنشاؤه على الجانب الشرقي للنيل.

وأوضح وكيل النقل أنه تم تشكيل الجسور وتنفيذ الطبقة الأولى من طبقة الأساس المساعد وجارٍ استكمال طبقة الأساس، وذلك بعدما تم الانتهاء من عمل الرفع المساحى وتحديد أملاك الدولة للعمل داخل حدودها، بالإضافة إلى الانتهاء من رفع كل الإشغالات والمخلفات التي تعوق العمل، وتم تنفيذ أكثر من 30% من أعمال الطريق الرئيسي للمرسى والوصلات والمداخل من طريق الدير الذي يخدم قرية بياض ودير العذراء وعددًا من القرى المستفيدة والقريبة من الطريق.

ووجه محافظ بني سويف مسئولى الطرق والمرور والمكتب الفني بالمحافظة بإعداد دراسة لعمل "U-turn" يوتيرن على مسافة مناسبة من نزلة كوبري الشرق في اتجاه القادم من الغرب، على أن يتم مراعاة كل الجوانب الفنية والهندسية والاقتصادية لاختيار أنسب مكان لعمل اليوتيرن، وذلك لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وأصحاب السيارات والسائقين وخدمة لأهالى منطقة الحمراية.

فضلًا عن تكليفات لمسئولى الطرق والري باستمرار العمل" بالتوازي" في أعمال الطرق والمداخل والوصلات وأعمال إنشاء المرسى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنسيقات لضمان انتظام العمل. 

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف العذراء مريم النيل السياحي بني سويف حركة المرور رفع كفاءة الطريق

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