سفير إيطاليا: ألواح الكوارتز المصرية جاهزة للتصدير من الغد

قال ميكيلي كوارونى سفير إيطاليا في مصر إن مصنع إنتاج الكوارتز كيان صناعي يدير سلسلة الإنتاج بأكملها من حجر "بريتون" في نهج يطلق عليه اسم "من المنجم إلى طاولة المطبخ".

وأضاف ميكيلي كوارونى في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة: "إنه أول مصنع من هذا النوع في مصر، ومن الغد ستكون الألواح المنتجة في العين السخنة قادرة على تلبية متطلبات السوق المحلية".

وأضاف: "كما ستكون قادرة على التصدير من خلال استغلال موقع مصر الاستراتيجي وتنافسية التكلفة".

وتابع: "لم يكن هذا المشروع ممكنًا بدون التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد شخصيًا، لكونه شريكًا محوريًا ونقطة مرجعية مهمة للشركات الإيطالية الراغبة في الاستثمار في مصر".

وواصل: "أنشأت الشركات الإيطالية خلال السنوات الماضية العديد من الشراكات القيمة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعات الغذائية والزراعة والمنسوجات"، مؤكدًا أن إيطاليا أول شريك تجاري أوروبي لمصر وأهم بوابة للسلع والمنتجات المصرية للوصول إلى السوق الأوروبية.