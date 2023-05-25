الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء رشوان: تخصيص جلسة لمناقشة قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم

ضياء رشوان
ضياء رشوان

وصف الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، كلمة الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم، حول استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي الفورية لاستمرار إشراف القضاء على الانتخابات، بأنها أعادت الروح للحوار الميت إكلينيكيًا، حسب وصفه، مؤكدا أن الحوار لم يفقد النبض قط ولم يمت إكلينيكيًا.

وأضاف رشوان، في كلمته بالجلسة الافتتاحية الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطني، أن الأمر لم يقف عند استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاقتراح استمرار إشراف القضاء على الانتخابات، ولكنه وجّه، أمس، رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وإرساله للحوار ومناقشته قبل إرساله للبرلمان.

وأضاف: سيتم تخصيص جلسة خاصة لمناقشته داخل لجنة التعليم بالحوار، موضحا أنه متعلق بكل أنواع التعليم والمراحل التعليمية المختلفة، وأن الحوار ليس مؤسسة برلمانية ولكن نبدي آراءنا فيه حول مشروع القانون لرفعه لرئيس الجمهورية ومن ثم إرساله لمجلس النواب.

وتختتم، اليوم الخميس، فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي"، وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية، وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلى الصحافة والإعلام.

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