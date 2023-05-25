الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط هيروين وحشيش في حملات أمنية بدمياط

هيروين
هيروين

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا– فارسكور– كفر سعد- كفر البطيخ) وأقسام شرطة (ثان دمياط- دمياط الجديدة) أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.

ضبط خلالها كميات مختلفة من المواد المخدرة المتنوعة "هيروين، حشيش، هيدرو، بانجو"- عدد 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 10 متهمين لهم معلومات جنائية، وضبط قضية فى مجال الاتجار فى الأسلحة النارية بمضبوطات 2 فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية".

قطاع الأمن العام حملة أمنية

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