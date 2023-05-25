ضبط هيروين وحشيش في حملات أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا– فارسكور– كفر سعد- كفر البطيخ) وأقسام شرطة (ثان دمياط- دمياط الجديدة) أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.

ضبط خلالها كميات مختلفة من المواد المخدرة المتنوعة "هيروين، حشيش، هيدرو، بانجو"- عدد 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 10 متهمين لهم معلومات جنائية، وضبط قضية فى مجال الاتجار فى الأسلحة النارية بمضبوطات 2 فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية".