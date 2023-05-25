تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 اليوم

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثاني والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره تشيلسي، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو - فيكتور ليندلوف - رافائيل فاران - وان بيساكا.

خط وسط الملعب: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: جادون سانشو - أنتوني مارسيال - أنتوني.

ترتيب مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، ومتفوقًا على ليفربول صاحب المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

بينما يتواجد تشيلسي، تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد، حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، خلف كريستال بالاس صاحب المركز الحادي عشر بفارق نقطة واحدة فقط.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج" في الموسم الحالي 2022-2023، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.