الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بيعاكس مراتى كل يوم".. اعترافات عامل قتل شابًا فى حلوان

متهم
متهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، تجديد حبس عامل 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شاب.

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة، قائلًا "كنت بدافع عن شرفي.. كان بيعاكس مراتي كل يوم في الشارع".

كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من الأهالي بمنطقة أطلس، مفاده نشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة شاب خلالها.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل يدعى "ع. ف"، وشاب من ذات المنطقة بسبب قيام الأخير بمعاكسة زوجة الأول يوميًا أثناء سيرها بالشارع.

وأثناء قيام الجاني بالذهاب له لمعاتبته قام بالتعدي عليه بالضرب، وأثناء قيام العامل بالدفاع عن نفسه طعن الشاب بمفك وأصابه في بطنه.

وبتقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

الأكثر قراءة

مشاجرة بين إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد بسبب "معاكسة زوجته"

أول صور من موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد

الرئيس السيسى: مشروع إنتاج الكوارتز يوفر عملة صعبة للدولة

العثور على جثة شاب مجهول الهوية فى الإسماعيلية

الرئيس السيسى يلبى رغبة أحد أبطال "قادرون باختلاف" بافتتاح مجمع مصانع الكوارتز

محافظ الغربية يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات للارتقاء بمستوى الخدمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية