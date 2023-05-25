"بيعاكس مراتى كل يوم".. اعترافات عامل قتل شابًا فى حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، تجديد حبس عامل 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شاب.

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة، قائلًا "كنت بدافع عن شرفي.. كان بيعاكس مراتي كل يوم في الشارع".

كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من الأهالي بمنطقة أطلس، مفاده نشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة شاب خلالها.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل يدعى "ع. ف"، وشاب من ذات المنطقة بسبب قيام الأخير بمعاكسة زوجة الأول يوميًا أثناء سيرها بالشارع.

وأثناء قيام الجاني بالذهاب له لمعاتبته قام بالتعدي عليه بالضرب، وأثناء قيام العامل بالدفاع عن نفسه طعن الشاب بمفك وأصابه في بطنه.

وبتقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.