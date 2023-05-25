مصرع طالب غرقًا داخل مشروع ناصر غرب النوبارية فى البحيرة

لقي طالب مصرعه قبل قليل، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمشروع ناصر بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد باستقبال المستشفى جثة طالب إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمشروع ناصر بنطاق دائرة شرطة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجري الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لطالب يدعى "محمد عبدالفتاح سلامة"، 14 سنة، مقيم قرية الحويحي التابعة لغرب النوبارية.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن الخاصة بالجثة.