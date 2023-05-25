الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى بشأن استثناء بعض المصانع المتعثرة فى تدبير العملة

النائب محمد سعد عوض
النائب محمد سعد عوض الله

تقدم النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة، بشأن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الأجانب بتدبير العملة حتى تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد.

وأفاد الطلب المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، أن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الأجانب بتدبير العملة حفاظًا على العلاقة التجارية القائمة على الثقة وحرصًا على مصداقية المصنع المصري.

وطالب محمد سعد عوض الله خلال الطلب المقدم بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لسرعة مناقشته لأهميته في الوقت الحالي.

وجاء طلب الإحاطة المقدم من النائب عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال وكيل لجنة الصناعة، خلال تصريحات له: نسعى كنواب إلى تقديم كل التسهيلات للمصنعين لتقديم أجود المنتجات للمنافسة بالأسواق المحلية والدولية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها من الكفاءة لمنافسة الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى الإجراءات الجادة التي تتبعها الدولة لتطوير قطاع الصناعة والنهوض به.

الأكثر قراءة

أول صور من موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد

الرئيس السيسى: مشروع إنتاج الكوارتز يوفر عملة صعبة للدولة

"تعليم الوزراء" يبحث مع "أفيك" الصينية إضافة برامج تعليمية للجامعة التكنولوجية

الرئيس السيسى للمستثمرين: "من فضلكم متضيعوش وقت تانى"

حسن عبدالله يترأس اجتماعات مجلس محافظى "التنمية الإفريقى"

الرئيس السيسى: الدولة حريصة على تعظيم القيمة المضافة من المادة الخام بدلًا من تصديرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية