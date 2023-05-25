تحرك برلمانى بشأن استثناء بعض المصانع المتعثرة فى تدبير العملة

تقدم النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة، بشأن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الأجانب بتدبير العملة حتى تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد.

وأفاد الطلب المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، أن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الأجانب بتدبير العملة حفاظًا على العلاقة التجارية القائمة على الثقة وحرصًا على مصداقية المصنع المصري.

وطالب محمد سعد عوض الله خلال الطلب المقدم بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لسرعة مناقشته لأهميته في الوقت الحالي.

وجاء طلب الإحاطة المقدم من النائب عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال وكيل لجنة الصناعة، خلال تصريحات له: نسعى كنواب إلى تقديم كل التسهيلات للمصنعين لتقديم أجود المنتجات للمنافسة بالأسواق المحلية والدولية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها من الكفاءة لمنافسة الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى الإجراءات الجادة التي تتبعها الدولة لتطوير قطاع الصناعة والنهوض به.