الرئيس السيسى: المشروعات التى نفتتحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المشروعات التي يتم افتتاحها متاحة للمستثمرين من المصريين والأجانب.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاحه مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة اليوم الخميس: "الكلام دا بقوله كل مرة في افتتاح.. بقول للصندوق السيادي والبورصة المصرية وجهاز الخدمة الوطنية.. أي مشروعات بنفتتحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب، وأيضًا متاحة أنها تطرح في البورصة".

وأضاف: الهدف من ذلك هو أن نعطي فرصة للمواطنين أنهم يجدون فرصة للاستثمار في مجالات أخرى عائدها مضمون بنسب كبيرة جدًا، وتكون لهم الفرصة في الاستفادة بأموالهم بشكل مختلف.